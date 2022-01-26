Як "Північний потік-2" розв'яже руки Росії проти України

11:01 08 травень Київ, Україна

У чому стратегічна небезпека будівництва російського газопроводу в обхід України? Як заявив днями спікер міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарин, від запуску "Північного потоку-2" залежить безпека Європи. Якщо газопровід добудують і запустять, Росія зможе робити відверто агресивні кроки проти України.

Про це Станіслав Жарин написав в статті, опублікованій на Stopfake.org. Зараз військові дії проти України стримує необхідність транспортувати газ до ЄС.

"Саме цей небезпечний трубопровід буде формувати обстановку безпеки України і впливати на неї в найближчому майбутньому. В цей час те, що як і раніше заважає Росії робити більш відверто агресивні кроки проти свого сусіда, - це необхідність зображати з себе надійного постачальника природного газу в Європу. Фінансовий стан російського енергетичного сектора багато в чому залежить від цієї надійності. А Україна - основна транзитна країна для російського газу", - пояснює Жарин.

Після завершення будівництва "Північного потоку-2", маршрут якого повинен йти в обхід України, у Росії з'явиться "відкритий шлях для подальшої дестабілізації України і прийняття серйозних агресивних заходів проти неї".

Проєкт "Північний потік-2" оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів - 4,75 млрд євро.

Президент Росії Володимир Путін заявляв, що газопровід зобов'язані ввести в експлуатацію на початку 2021 року. Однак пізніше терміни перенесли на кінець року.

Як раніше повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зі своїм польським колегою Збігнєвом Рау публічно звернулися до президента США Джо Байдена з проханням зупинити будівництво "Північного потоку-2" за допомогою будь-яких інструментів.