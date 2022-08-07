Как продление запрета на российские соцсети отразится на украинском PR-бизнесе

16:13 16 травня Київ, Україна

За день до закінчення дії санкцій проти російських соціальних мереж, президент України Володимир Зеленський продовжив їх, на невизначений термін

Радість від прочитання документа змішана зі сльозами на очах: на поки ще невідомий термін заблоковані російські соціальні мережі «Однокласники» і «Вконтакте» , однак з списку санкцій викреслені такі розробники програмного забезпечення, як «Парус», «Сапран» і «ГІСІНФО», а також ряд офшорних структур і фізичні особи, так чи інакше співпрацювали з «Л / ДНР».



Як вплине заборона «Вконтакте» і «Однокласників» на український комунікаційний ринок?



Коли в 2017 році Петро Порошенко ввів в дію перший список, держава в особі РНБО і потім президента увійшло в кімнату, де сиділи піарники, як їх старший брат. І цьому було дуже серйозне обґрунтування: і «Вконтакте», і «Однокласники» зіграли значну роль в підготовці і реалізації спочатку російської анексії Криму, а потім і російсько-української війни на сході країни. Саме «Вконтакте» стало майданчиком для рекрутингу бойовиків і збору допомоги.



Обидві соцмережі контентно були антиукраїнськими і, оскільки мали російське коріння, припиняли спроби українців давати альтернативну картинку світу.



Мало що змінилося (але це не точно)



Український бізнес, який чомусь вважав себе «поза політикою», рішення РНБО сприйняв як чергове шкідницьке регулювання (адже з Києва, Одеси і Львова до фронту було далеко).



Як гроші йдуть за пацієнтом, так і PR-фірми відправилися за своїми аудиторіями в



Одночасно президентська заборона російських онлайн-майданчиків ускладнив, але не обрізав, доступ до них: VPN-софт відразу прийшов на допомогу до тих PR-компаніям, для яких доступ до «Вконтакте» (і в меншій мірі до «Однокласників» через специфічних соціально -демографіческіх характеристик його користувачів) був критично важливий для комунікації в Росії, Білорусі, Молдові (де «Однокласники» превалюють), Казахстані і середньоазіатських республіках.



Знову ж таки, користуючись VPN, піарники обходили заборону, оскільки в тих країнах Facebook і Twitter не були, як це м'якше сказати, популярними.



І якщо на «зовнішніх» рубежах втрати PR-інструментарію були мінімальними, то в Україні все було інакше. Підлітки і люди в зрілому віці - ключові аудиторії для «Вконтакте» і «Однокласники» відповідно - сприймали VPN як зайве (читай: небажане) тілорух, в 2017 році ще поверталися в свої digital «рідні гавані» для спілкування з друзями і / або родичами , але пізніше втомилися і перейшли в Instagram або Facebook. Коли в 2017 році Петро Порошенко ввів в дію перший список, держава в особі РНБО і потім президента увійшло в кімнату, де сиділи піарники, як їх старший брат. І цьому було дуже серйозне обґрунтування: і «Вконтакте», і «Однокласники» зіграли значну роль в підготовці і реалізації спочатку російської анексії Криму, а потім і російсько-української війни на сході країни. Саме «Вконтакте» стало майданчиком для рекрутингу бойовиків і збору допомоги.Обидві соцмережі контентно були антиукраїнськими і, оскільки мали російське коріння, припиняли спроби українців давати альтернативну картинку світу.Український бізнес, який чомусь вважав себе «поза політикою», рішення РНБО сприйняв як чергове шкідницьке регулювання (адже з Києва, Одеси і Львова до фронту було далеко).Як гроші йдуть за пацієнтом, так і PR-фірми відправилися за своїми аудиторіями в Facebook , залишивши за спиною російські соціальні мережіОдночасно президентська заборона російських онлайн-майданчиків ускладнив, але не обрізав, доступ до них: VPN-софт відразу прийшов на допомогу до тих PR-компаніям, для яких доступ до «Вконтакте» (і в меншій мірі до «Однокласників» через специфічних соціально -демографіческіх характеристик його користувачів) був критично важливий для комунікації в Росії, Білорусі, Молдові (де «Однокласники» превалюють), Казахстані і середньоазіатських республіках.Знову ж таки, користуючись VPN, піарники обходили заборону, оскільки в тих країнах Facebook і Twitter не були, як це м'якше сказати, популярними.І якщо на «зовнішніх» рубежах втрати PR-інструментарію були мінімальними, то в Україні все було інакше. Підлітки і люди в зрілому віці - ключові аудиторії для «Вконтакте» і «Однокласники» відповідно - сприймали VPN як зайве (читай: небажане) тілорух, в 2017 році ще поверталися в свої digital «рідні гавані» для спілкування з друзями і / або родичами , але пізніше втомилися і перейшли в Instagram або Facebook.

Чим викликали, як ми пам'ятаємо, плач Facebook-пуристів про те, що «Однокласники» захопили «галактику Цукерберга» (хоча це чисто американський підхід - використовувати Facebook для особистого життя, а LinkedIn і Twitter - для робочих питань).



Результат: як гроші йдуть за пацієнтом, так і PR-фірми відправилися за своїми аудиторіями в Facebook, залишивши за спиною російські соціальні мережі. За даними PlusOne, станом на березень 2020 року в Україні налічувалося близько 14 млн користувачів Facebook, 11.5 млн користувачів Instagram.

Для порівняння: в серпні 2018 го Facebook'ом користувалося 12 млн, Instagram'ом - лише 9. Тенденція зростання Facebook лише зміцнюється: на даний момент соцмережа вважає, що може показати рекламу максимум 15 млн чоловік.





Що далі



Травнева прологнація заборони «Вконтакте» і його однокласного аналога лише закріпить цю тенденцію.



Коммунікаціонщікі, які не обслуговують клієнтів з РФ та інших країн СНД, вже поступово забувають про існування згаданих вище соцмереж, тим більше на хвилі непідробного (але явно тимчасового) захоплення Telegram'ом, TikTok і їх перевагами.



Крім того, про «Однокласниках» і «Вконтакте» поступово забудуть і ті їх «сплячі» користувачі, які б повернулися назад, якби їм на блюдечку з блакитною облямівкою поклали стандартний доступ без VPN. Нинішня заборона позбавить їх цієї можливості, тим самим привчивши їх до Facebook, Telegram, Tik-Tok і його амбіційним аналогам.



За даними PlusOne на грудень 2019 року, 22% українців раз на місяць заходили у «Вконтакте» (в грудні 2018 року цей показник сягав 30%), а в «Однокласники» - вже 15% проти 18%.



Разом: через три роки, коли, ймовірно, постане питання про продовження санкцій, голосів на користь відкриття російських соцмереж в Україні стане набагато менше.



А що комунікаційний ринок? Знову ж таки, прогноз стосується тих PR-агентств, які не працюють на ринках країн СНД. У найближчі три роки вони побачать дві виразні тенденції: продовжується результат аудиторій з обох соцмереж і поява нових онлайн-майданчиків, з якими потрібно знайомитися і освоювати (несвіжий приклад - Telegram, свіжий - TikTok). В якомусь сенсі це цивілізаційне рішення бути в загальносвітовому комунікаційному мейнстрімі.