Як побудувати елеватор на 20% дешевше при грамотному підборі керівника проєкту

Оскільки Україна є одним зі світових лідерів з продажу зернових, для агропідприємства дуже важливо дочекатися вигідної ціни на ринку. А для збереження якості продукції необхідно будівництво елеваторів-зерносховищ.
Залучення грамотного керівника проєктів до будівництва елеватора може заощадити майже чверть інвестицій в зерносховище. Такою думкою поділився член правління «Асоціації елеваторів України» Святослав Ткаченко на конференції «Ефективний елеватор 2021: про перспективи без краватки».
Нагадаємо, в Україні запропонували поліпшити програму часткової компенсації сільгосптехніки і устаткування.
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