Як побудувати елеватор на 20% дешевше при грамотному підборі керівника проєкту

12:09 02 червень Київ, Україна

Оскільки Україна є одним зі світових лідерів з продажу зернових, для агропідприємства дуже важливо дочекатися вигідної ціни на ринку. А для збереження якості продукції необхідно будівництво елеваторів-зерносховищ.

Залучення грамотного керівника проєктів до будівництва елеватора може заощадити майже чверть інвестицій в зерносховище. Такою думкою поділився член правління «Асоціації елеваторів України» Святослав Ткаченко на конференції «Ефективний елеватор 2021: про перспективи без краватки».

«Ми порахували, що при грамотному підборі обладнання, проєктантів, тобто, не найдорожчих і не найдешевших, а тямущих, на елеваторі можна заощадити 20% від загальної суми. Коли ми інвестуємо в будівництво $20-30-40 млн, то 20% я вважаю дуже значною сумою, на яку варто звернути увагу і не економити на фахівці», - розповів Святослав Ткаченко.

Нагадаємо, в Україні запропонували поліпшити програму часткової компенсації сільгосптехніки і устаткування.