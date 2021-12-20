Як потрапити до Італії за €2. Лоукостер вiдкрив розпродаж квитків

13:32 10 грудень Київ, Україна

Угорський лоукостер Wizz Air пропонує 10 тис. квитків за 1.99 євро на окремі рейси до Італії, заброньовані протягом сьогоднішнього дня.

Про це повідомила пресслужба компанії.



Забронювати квитки можна на сайті wizzair.com або через мобільний додаток Wizz. Термін здійснення поїздки – до 28 лютого 2022 року включно.



У вартість входить лише маленька ручна поклажа. Тобто можна взяти з собою валізу розміром 40 на 30 на 20 сантиметрів.



«Wizz Air рекомендує додавати до бронювання послугу Wizz Flex. Завдяки їй пасажири можуть скасувати свій рейс за 3 години до відправки без сплати жодних зборів та одразу отримати 100% відшкодування від початкового тарифу на рахунок WIZZ у формі кредиту, а також змінювати дати та навіть маршрути необмежену кількість разів», - повідомили у компанії.



Лоукостер нагадує мандрівникам про посилені заходи гігієни через пандемію. Зокрема, під час перельоту пасажири мають носити захисні маски, а екіпаж – рукавички. У салонах регулярно проводять дезінфекцію, а всі літаки авіакомпанії додатково дезінфікуються вночі противірусним розчином.