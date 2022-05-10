Як отримати ФОП виплати на дітей - Мінсоцполітики

У Міністерстві соціальної політики розповіли, як отримати соціальні виплати підприємцям на дітей. ФОП I і II груп, які отримували допомогу на дітей до 10 років в травні-серпні 2020 року, будуть отримувати її і далі. А решта для цього повинні звернутися в управління соціального захисту до 15 грудня.

Уряд виплачує допомогу на період з 1 листопада по 31 грудня 2020 року. Для того, щоб отримати виплати тим ФОП, які не зверталися за допомогою навесні, треба звернутися в управління соцзахисту населення за місцем проживання з пакетом необхідних документів у паперовій формі.

Перелік документів:

Копії свідоцтв про народження дітей до 10 років.

Довідка з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7).

Копія документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземців та осіб без громадянства).

Копія рішення районної держадміністрації про встановлення опіки (якщо вона є).

Також замість цього можна заповнити електронну заяву з фотокопіями відповідних документів.