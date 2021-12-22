Як карантин вплинув на компанії і фірми - результати дослідження

У період карантину Європейська Бізнес Асоціація спільно з Lugera Ukraine провели соціологічне дослідження, в якому взяли участь фірми і великі компанії. Результати показали, що тим фірмам, де практикується виплата тільки «білих» зарплат, не довелося звільняти персонал і навіть вдалося уникнути скорочення заробітних плат.

Жодна з опитаних компаній не скорочувала персонал і не зменшувала зарплати. Серед найбільш затребуваних і ефективних були названі Microsoft Teams, Cisco Webex, Messenger, Zoom і Telegram.

Які навички були отримані співробітниками за період карантину

Серед найбільш важливих навичок, отриманих співробітниками в період віддаленої роботи, в ході опитування були названі:

- стресостійкість;

- вміння ефективно працювати;

- вміння визначати пріоритети в завданнях;

- самоорганізація;

- дисципліна;

- багатозадачність.

Дослідження проводилося в лютому-червні 2020 року. Серед опитаних компаній - Bosch, Синево, Schneider Electric, Imperial Brands, MasterCard, Forum, Київгума, Lemtrans, Beltimport, Danfoss, Lugera Ukraine та інші.