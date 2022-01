Як Джефф Безос, засновник Amazon збагатився на пандемії

Ситуація локдауна, коли люди не тільки виявилися замкнені будинку, але і позбулися звичного способу життя, стала буквально манною небесною для Big Tech. Адже вони готові запропонувати споживачеві все, від товарів першої необхідності до розваг і освітніх програм.Як зазначає The Wall Street Journal, Amazon, Alphabet і Microsoft також допоміг вибухове зростання попиту на хмарні технології для забезпечення віддаленої роботи співробітників. Amazon є одним з лідерів по комерційному зберігання інформації в хмарних сервісах, онлайн-торгівлі і доставки.В кінці липня глава Google Сундар Пічаї, глава Facebook Марк Цукерберг, глава Apple Тім Кук і глава Amazon Джефф Безос по відеозв'язку були змушені відповідати на претензії американських конгресменів, які заявили, що ті поводяться як "кібербарони" і мають "дуже багато влади".Соціальні мережі новина про збагачення Безоса встрчают негативно. Користувачі згадують, що президент США Дональд Трамп звинувачував Amazon в ухиленні від податків.А в американській пресі регулярно обговорюють питання умов праці в компанії. Так, в 2015 році в газеті The New York Times опублікували матеріал про те, що співробітників змушують виходити на роботу навіть під час хвороби.Про жорсткості Безоса по відношенню до співробітників ходять легенди. Колишній маркетолог Amazon розповів пресі, що бачив сумували за своїм столом майже кожної людини, з яким працював у цій компанії