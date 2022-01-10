Як Джефф Безос, засновник Amazon збагатився на пандемії

Корпорації-гіганти не просто продовжують заробляти мільярди, а й значно збільшують свій прибуток.
Стан Джеффа Безоса, засновника Amazon, перевищило позначку в 200 мільярдів доларів. З початку року вартість його компанії виросла майже на 90 відсотків. Рекордного збагачення Безоса посприяв карантин, введений через пандемію коронавируса.
26 серпня американський бізнесмен Джефф Безос став першим в історії людиною, чий статок перевищив позначку в 200 мільярдів доларів. У Білла Гейтса, який знаходиться на другому місці в списку найбагатших людей, майже в два рази менше грошей - 117 мільярдів.
Мільярдер міг і раніше досягти позначки в 200 мільярдів, якби не розлучення, який став найдорожчим в історії. У липні 2019 року Безос розлучився з дружиною Маккензі Скотт після 25 років шлюбу, віддавши їй чверть своєї частки в Amazon (тобто чотири відсотки компанії).
У рейтингу найдорожчих компаній світу, що торгуються зараз на американських біржах, Amazon займає друге місце після Apple. Ринкова капіталізація Apple становить 2,1 трильйона доларів, капіталізація Amazon - 1,67 трильйона доларів. У трійку світових лідерів по капіталізації Amazon увійшла в 2018 році, обігнавши Microsoft.
Аналітики вважають, що Безос стане першим трильйонером. Сервіс консультацій для бізнесу Comparisun підрахував, що за останні п'ять років оцінка капіталу Безоса росла із середнім темпом 34 процентв в рік. Потенційно це може привести до того, що він стане першим в світі трильйонером вже в 2026 році, коли йому буде 62 роки.
Пандемія не пожаліла ні одну країну: в Євросоюзі серйозно постраждала життєво важлива для багатьох країн єврозони туристична сфера. Американська економіка під впливом пандемії також переживає зараз найважчу кризу, чи не найсерйозніша з часів Великої депресії 1930-х років.
Тим часом корпорації-гіганти, такі як четвірка Big Tech (Google, Amazon, Facebook, Apple), не просто продовжують заробляти мільярди, а й значно збільшують свій прибуток.
Аналітики очікували, що прибуток Amazon випарується через додаткових витрат в чотири мільярди доларів, пов'язаних з пандемією, але онлайн-гігант несподівано показав вдвічі більшу в порівнянні з аналогічним періодом минулого року прибуток після сплати податків - 5,2 мільярда.
Стан Джеффа Безоса, засновника Amazon, перевищило позначку в 200 мільярдів доларів. З початку року вартість його компанії виросла майже на 90 відсотків. Рекордного збагачення Безоса посприяв карантин, введений через пандемію коронавируса.
26 серпня американський бізнесмен Джефф Безос став першим в історії людиною, чий статок перевищив позначку в 200 мільярдів доларів. У Білла Гейтса, який знаходиться на другому місці в списку найбагатших людей, майже в два рази менше грошей - 117 мільярдів.
Мільярдер міг і раніше досягти позначки в 200 мільярдів, якби не розлучення, який став найдорожчим в історії. У липні 2019 року Безос розлучився з дружиною Маккензі Скотт після 25 років шлюбу, віддавши їй чверть своєї частки в Amazon (тобто чотири відсотки компанії).
У рейтингу найдорожчих компаній світу, що торгуються зараз на американських біржах, Amazon займає друге місце після Apple. Ринкова капіталізація Apple становить 2,1 трильйона доларів, капіталізація Amazon - 1,67 трильйона доларів. У трійку світових лідерів по капіталізації Amazon увійшла в 2018 році, обігнавши Microsoft.
Аналітики вважають, що Безос стане першим трильйонером. Сервіс консультацій для бізнесу Comparisun підрахував, що за останні п'ять років оцінка капіталу Безоса росла із середнім темпом 34 процентв в рік. Потенційно це може привести до того, що він стане першим в світі трильйонером вже в 2026 році, коли йому буде 62 роки.
Пандемія не пожаліла ні одну країну: в Євросоюзі серйозно постраждала життєво важлива для багатьох країн єврозони туристична сфера. Американська економіка під впливом пандемії також переживає зараз найважчу кризу, чи не найсерйозніша з часів Великої депресії 1930-х років.
Тим часом корпорації-гіганти, такі як четвірка Big Tech (Google, Amazon, Facebook, Apple), не просто продовжують заробляти мільярди, а й значно збільшують свій прибуток.
Аналітики очікували, що прибуток Amazon випарується через додаткових витрат в чотири мільярди доларів, пов'язаних з пандемією, але онлайн-гігант несподівано показав вдвічі більшу в порівнянні з аналогічним періодом минулого року прибуток після сплати податків - 5,2 мільярда.
Ситуація локдауна, коли люди не тільки виявилися замкнені будинку, але і позбулися звичного способу життя, стала буквально манною небесною для Big Tech. Адже вони готові запропонувати споживачеві все, від товарів першої необхідності до розваг і освітніх програм.
Як зазначає The Wall Street Journal, Amazon, Alphabet і Microsoft також допоміг вибухове зростання попиту на хмарні технології для забезпечення віддаленої роботи співробітників. Amazon є одним з лідерів по комерційному зберігання інформації в хмарних сервісах, онлайн-торгівлі і доставки.
В кінці липня глава Google Сундар Пічаї, глава Facebook Марк Цукерберг, глава Apple Тім Кук і глава Amazon Джефф Безос по відеозв'язку були змушені відповідати на претензії американських конгресменів, які заявили, що ті поводяться як "кібербарони" і мають "дуже багато влади".
Соціальні мережі новина про збагачення Безоса встрчают негативно. Користувачі згадують, що президент США Дональд Трамп звинувачував Amazon в ухиленні від податків.
А в американській пресі регулярно обговорюють питання умов праці в компанії. Так, в 2015 році в газеті The New York Times опублікували матеріал про те, що співробітників змушують виходити на роботу навіть під час хвороби.
Про жорсткості Безоса по відношенню до співробітників ходять легенди. Колишній маркетолог Amazon розповів пресі, що бачив сумували за своїм столом майже кожної людини, з яким працював у цій компанії
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