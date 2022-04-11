Кадрові портали публікують більше вакансій, ніж в 2020 році - ринок праці зростає

Ринок праці в Україні відновлюється. Про це заявляють експерти, які аналізують кадрові портали і вивчають тенденції до публікації вакансій. Перші шість місяців поточного року стали рекордними в плані публікації вакансій на ринку праці.

Серед ТОП-10 найбільш конкурентних сфер зайнятості на українському ринку праці, як і в першому півріччі 2020 року, залишаються: "Продажі", "ІТ і телеком", "Медицина", "Транспорт", "Банки", "Маркетинг", "Адміністративний персонал", "Початок кар'єри", "Бухгалтерія" і "Робочий персонал". Найменш популярними є профсфери: "Безпека", "Інсталяція", "Страхування", "Видобуток сировини" і "Держслужба". Таких вакансій на сайті grc.ua найменше.

"Продажі" - найбільш затребувана профсфера серед роботодавців. З початку 2021 року спостерігається тенденція стабільного зростання від місяця до місяця. Якщо в січні на порталі grc.ua в сфері "Продажі" було розміщено 2293 вакансії, то станом на кінець червня їх стало в два рази більше - 5289. У першому півріччі 2021 року, порівняно з аналогічним періодом 2020-го, вакансій стало більше на 57%.

"ІТ і телеком" також показала стабільне зростання. У порівнянні з першим півріччям 2020 року, в 2021 році кількість вакансій збільшилася на 57%.

"Медицина" показала найбільш динамічну статистику - в порівнянні з минулим роком, кількість вакансій у 2021 році збільшилася на 78%. При чому попит на медиків спостерігався від місяця до місяця.

"Туризм, ресторани" виросла на 66% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Разом з тим, з травня 2021 року кількість вакансій пішла на спад.

В середньому, більше половини роботодавців (58%) в першому півріччі 2021 року готові були платити від 10 000 до 20 100 грн, зарплату в розмірі від 20 100 до 30 100 грн пропонували 23% роботодавців. І тільки 4% - від 50 000 грн.

При цьому 46% претендентів розраховували отримувати за свою роботу винагороду в розмірі 11 000-22 300 грн. На зарплату 22 300-33 500 грн претендували 15%. На дохід більш 55 000 грн в першому півріччі 2021 року розраховували лише 4% претендентів. І майже третина тих, хто шукає роботу (28%), згодні заробляти до 11 000 грн.

Майже половина роботодавців (46%) шукають фахівців з мінімальним досвідом роботи - від 1 до 3 років, і тільки 2% роботодавців хочуть співпрацювати з тими, хто має досвід більше 6 років. Без досвіду роботи готові працевлаштувати 46% роботодавців.