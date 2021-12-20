Кадрові голод в аграрному бізнесі: як вирішувати питання

09:11 07 серпень Київ, Україна

Основною проблемою будь-якого бізнесу є відсутність якісних кадрів. Їх не тільки неможливо знайти, але і рівень їх підготовки значно нижче необхідного. А це - безпосередньо впливає на аграрний бізнес.

Таку думку висловив генеральний директор компанії Family Garden Іван Гречковський під час ХХV форуму «Органічна Україна 2020. Київ ».

«У цьому році на зборі ягід у нас задіяні люди, які в минулому році майже всі працювали в Польщі. Цей сегмент нам вдалося закрити, а ось студенти, випускники аграрних вузів, молоді фахівці не хочуть працювати в полях. У них одна мета після отримання вищої аграрної освіти - сидіти в офісі і продавати ЗЗР. Family Garden шукає двох помічників агронома, і за останні три місяці ми провели більше 30-ти співбесід. За результатами взяли на практику тільки одну людину. Це в першу чергу проблема бізнесу - вчити людей », - зазначає Іван Гречковський.

Він зізнається, що за три роки, з тих пір як працює підприємство, він не знайшов часу поїхати в аграрний університет, зустрітися з керівництвом, поспілкуватися зі студентами, розповісти про господарстві і донести молодим фахівцям, що робота в агрокомпанії - це реально кар'єрна перспектива.