Кабмін знає, як вивести таксистів з тіні

Хто тільки з громадян нашої країни не користувався послугами неофіційного перевізника. Що гріха таїти, багато підробляли, таким чином, на своїх «ластівок».

Зараз в кожному місті можна нарахувати десятки майже офіційних служб таксі. Але біда в тому, що багато служб таксі в Україні приховують від держави свої доходи. В результаті, до бюджету не надходить величезна сума податків. Про цю проблему розповів генеральний директор Директорату автомобільного та електричного транспорту Міністерства інфраструктури України Гамлет Погосян.

За його словами, 95% ринку таксі перебуває в тіні. В області зайнятих майже 220 тисяч водіїв.

"На сьогоднішній день вони (Uber, Uklon і Bolt - ред.) Поза правовим полем працюють. Це є прямим ризиком для наших громадян в питаннях безпеки і питаннях відстоювання своїх інтересів у разі необхідності ", - повідомив Погосян.

Він додав, що службу таксі в Україні реформують, щоб детінізувати сфери перевезень.

За словами Погосяна, водії-фізособи, що працюють в сфері перевезень пасажирів на замовлення, повинні будуть оформляти спеціальний патент, який дозволить їм легально займатися цим видом діяльності.

"На сьогодні нами придуманий одіаксін дієвий спосіб. Він вписаний в цей законопроект. Суть наступна. У сфері перевезень пасажирів на замовлення - тобто це не класичні таксі, це як раз таксі Bolt, Uber, Uklon та інші - в основному працюють фізособи, звичайні рядові особи, не фізичні особи-підприємці, які не юридичні особи. Для того, щоб вони могли здійснювати цю діяльність законно, ми вводимо таке поняття, як "патент". Назвати це можна як завгодно, суть від цього не змінюється. Патент передбачає право на ведення подібного роду господарської діяльності ", - зазначив Погосян.

За його словами, водій зможе купити патент на один рік, на один місяць і т. Д. Його вартість на один рік буде зафіксована на рівні однієї мінімальної зарплати, яка встановлена за станом на 1 січня поточного року. Якщо водій захоче придбати патент тільки на місяць, то відповідно суму треба розділити на 12. Для електромобілів ця вартість буде в два рази менше.

Раніше повідомлялося, що таксисти зможуть їздити смугою громадського транспорту. Кабінет міністрів вніс соответствуюющіе поправки до Правил дорожнього руху.