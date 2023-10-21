Кабмін вводить штрафи за використання брендів "шампанське" та "коньяк"

09:15 21 жовтня Київ, Україна

Як відомо, згідно з міжнародним правом, використання назви "шампанське" закріплено за виробниками ігристого вина лише у французькому регіоні Шампань, а "коньяк" – у регіоні Шарант у Франції.. Підписавши Угоду про асоціацію з Європейським Союзом, Україна зобов'язалася дотримуватись міжнародних стандартів регіональних назв.

У Верховній Раді зареєстровано урядовий законопроект, який передбачає штрафи за незаконне використання зареєстрованих брендів алкогольної та харчової продукції. Про це свідчить картка проекту закону на сайті парламенту.

Так, документ передбачає запровадження адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері географічних вказівок спиртних напоїв та харчових продуктів.

Зокрема, алюзія (пряме або непряме посилання на одну або кілька офіційних назв спиртних напоїв та харчових продуктів або їх географічних вказівок при описі, поданні, маркуванні) передбачає штраф від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 340 гривень до 850 гривень) .

Як зазначається в записці пояснення до проекту, закон Про географічні вказівки спиртних напоїв, прийнятий у грудні 2022 року, вводиться в дію 28 грудня 2024 року.

Цей закон має гармонізувати положення національного законодавства з нормами права ЄС та встановити загальні правила визначення, опису, подання та маркування продукції та захисту географічних вказівок.

Нагадаємо, у 2019 році Рада ухвалила закон про захист географічних брендів.. Україна підписала Угоду про асоціацію з ЄС та взяла на себе зобов'язання оберігати європейські географічні назви від підробок. Закон стосується зокрема брендів "шампанське" та "коньяк".

А в 2020 році Україна припинила експорт продукції під назвами "коньяк" та "шампанське", замінивши їх назви на "вино ігристе" та "бренді".