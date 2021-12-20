Кабмін затвердив змінений список об'єктів приватизації держвласності

08:13 05 грудень Київ, Україна

Держава продовжує позбавлятися неприбуткових об'єктів держмайна, включаючи їх до переліку для приватизації. Таким чином, уряд вирішує дві проблеми: поповнює держбюджет і скорочує невиправдані витрати на утримання таких об'єктів.

Кабінет Міністрів України вніс зміни до переліку об'єктів великої приватизації державної власності. Список доповнений державним підприємством Уманський лікеро-горілчаний завод. Про це йдеться у розпорядженні №1585-р, опублікованому на Урядовому порталі.

Нагадаємо, у жовтні список об'єктів великої приватизації державної власності було доповнено Заводом алюмінієвої фольги, що знаходиться у Запоріжжі.

Раніше повідомлялося, що держпідприємство "Електронмаш" продали майже за мільярд гривень. А київський завод Більшовик продано за 1,4 млрд гривень.