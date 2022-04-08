Кабмін затвердив для «Ощадбанку» план на 4 роки

В «Ощадбанку» змінилися деякі напрямки діяльності, які схвалив Кабінет Міністрів. У найближчі 4 роки банк повинен буде змінити свої позиції в деяких сегментах послуг і затвердитися на ринку.

Зокрема, «Ощадбанк» має:

зменшити рівень операційних витрат і переглянути капітальні витрати шляхом оптимізації мережі та централізації функцій і операцій;

посилювати систему управління ризиками, забезпечити зростання кредитування шляхом зваженої кредитної політики;

розвивати систему ІТ;

врегулювати рівень непрацюючих активів і послідовно скоротити їхню частку завдяки жорсткій стратегії управління такими активами;

забезпечити приєднання до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з 1 січня 2021;

забезпечити вступ міжнародних фінансових організацій до капіталу, що спричинить мажоритарну або повну приватизацію до 2025 року.

«Ощадбанк» спільно з компанією «Пост Фінанс» ввели можливість верифікації клієнтів «Нової пошти» по ID-картці через POS-термінали. Вже з жовтня клієнти ПП при відправленні та отриманні грошових переказів можуть пройти верифікацію особи у відділенні, приклавши ID-карту до POS-терміналу «Ощадбанку».