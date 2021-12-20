Кабмін створить Національний інвестиційний фонд

19 березня в Офісі Президента повідомили, що глава держави підписав указ про створення Національного інвестиційного фонду. Його формування Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів.

Мета створення фонду - створення умов для реалізації інвестиційних проєктів, розвиток міжнародного економічного співробітництва та зростання конкурентоспроможності української економіки.

Зокрема, Зеленський доручив Кабміну визначити напрямки діяльності фонду порядку формування статутного капіталу.

Уряд також має визначити джерела формування грошей фонду і вирішити, як використовувати його прибуток. Кабмін повинен визначити органи управління фондом і спосіб контролю за його діяльністю. За даними Держстату, капітальні інвестиції в Україну в першому півріччі 2020 року впали на 35% (до 163,8 млрд грн) у порівнянні з показниками 2019-го.