Кабмін розширює програму евакуації підприємств із зони бойових дій - анкета

Кабінет Міністрів України заявив, що розширює програму евакуації підприємств із зони бойових дій. Керівництву чи менеджменту слід заповнити анкету.
Відповідну інформацію оприлюднив нардеп Данило Гетманцев. Про це він повідомив 8 березня – на 13-й день війни, яку Росія розпочала проти України.
Голова Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики розповів, що підприємствам створять належні умови для роботи на новому місці та можливості працевлаштування людей.
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