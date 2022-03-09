Кабмін розширює програму евакуації підприємств із зони бойових дій - анкета

11:45 08 березень Київ, Україна

Кабінет Міністрів України заявив, що розширює програму евакуації підприємств із зони бойових дій. Керівництву чи менеджменту слід заповнити анкету.



Відповідну інформацію оприлюднив нардеп Данило Відповідну інформацію оприлюднив нардеп Данило Гетманцев . Про це він повідомив 8 березня – на 13-й день війни, яку Росія розпочала проти України.

"Підприємства можуть евакуюватися із зони боїв. КМУ розширює програму евакуації підприємств із зони бойових дій на захід України. Якщо ви є власником або менеджером підприємства і хочете перевести повністю або частково виробничі потужності та своїх людей – звертайтесь за посиланням ," – написав Гетманцев.

Голова Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики розповів, що підприємствам створять належні умови для роботи на новому місці та можливості працевлаштування людей.