Кабмін готовий до виплат для ФОПів

Кабінет Міністрів готовий до виплат для українських бізнесменів. Михайло Федоров зазначив, що «карантинні гроші» почнуть виплачувати в найближчі тижні. Міністр цифрової трансформації розповів про це в інтерв'ю для ЗМІ.
Федоров зазначив, що згідно із законодавством України, у Кабміну є 10 днів на розробку алгоритму і запуск процесу виплат.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський за підтримки Кабінету Міністрів пообіцяв підтримати підприємців і працівників під час нових карантинних обмежень, викликаних пандемією коронавірусної інфекції.
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