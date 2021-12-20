Кабмін готовий до виплат для ФОПів

Кабінет Міністрів готовий до виплат для українських бізнесменів. Михайло Федоров зазначив, що «карантинні гроші» почнуть виплачувати в найближчі тижні. Міністр цифрової трансформації розповів про це в інтерв'ю для ЗМІ.

Федоров зазначив, що згідно із законодавством України, у Кабміну є 10 днів на розробку алгоритму і запуск процесу виплат.

«Я думаю, через кілька тижнів процес запуститься. Ми технічно готові до цього, нам потрібно трохи доопрацювати технологічний процес, але це вже займе трохи часу. Ми готові, у нас вже є успішний досвід, 482 тис. підприємств отримали виплати через «Дію». Чекаємо рішення уряду і будемо запускати», - заявив Федоров.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський за підтримки Кабінету Міністрів пообіцяв підтримати підприємців і працівників під час нових карантинних обмежень, викликаних пандемією коронавірусної інфекції.