Кабмін дає «Укравтодору» гарантій на 10 млн гривень

Рішенням Кабінету Міністрів «Укравтодор» (Агентство автомобільних доріг України) отримає гарантії сумою на 10 млн гривень. Також в 2021 році агентство отримає перелік проєктів, на які компанія може витрачати кошти під вищезазначені гарантії.

Відповідне рішення затверджене постановою Кабміну №327 від 2 квітня.

Згідно з документом, "Укравтодор" може залучати позики під ці держгарантії на термін до 15 років, а процентна ставка та інші їхні умови будуть визначатися в кредитному договорі або рішенні про емісію облігацій за погодженням з Мінфіном.

Цією ж постановою уряд затвердив нову редакцію паспорта Державної цільової економічної програми автодоріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки. Відповідно до неї, в цьому році бюджетне фінансування скоротиться до 56,81 млрд грн з 96,03 млрд грн в минулому році, а в наступному воно знизиться до 47,65 млрд грн.

Загальний обсяг фінансування в цьому році буде зменшено до 85,25 млрд грн зі 115,73 млрд грн в минулому році з ростом в наступному році до 92,86 млрд грн шляхом збільшення інших джерел фінансування, в тому числі коштів інвесторів: до 39,02 млрд грн з 12,93 млрд грн в минулому році і 24,04 млрд грн в цьому.

Кошти міжнародних фінансових організацій в цьому році скоротяться до 4,41 млрд грн з 6,77 млрд грн в минулому році, але в наступному частково відновляться - до 6,18 млрд грн. Цього року видатки держбюджету на виконання боргових зобов'язань "Укравтодору" збільшаться до 14,76 млрд грн з 5,61 млрд грн в минулому, але в наступному скоротяться до 7,48 млрд грн.

Оновлена програма передбачає збільшення будівництва нових доріг в цьому році до 36,5 км і в наступному до 194,8 км з 30,9 км в минулому, а також зростання реконструкції доріг до 123,7 км в цьому році і 201,6 км в наступного року з 49,5 км в минулому. Решта припадає на капітальний та середній ремонт.