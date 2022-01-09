До будівництва "Північного потоку-2" приступило ще одне судно

З усього видно, як Росія поспішає всупереч всім санкціям закінчити будівництво газапровода "Північний потік-2". За інформацією, що надійшла від проєктної компанії Nord Stream 2 AG, до будівництва підключилося друге російське трубоукладальне судно "Академік Черський".

"Після успішного проходження морських випробувань судно "Академік Черський" приступило сьогодні до трубоукладальних робіт у винятковій економічній зоні Данії. Баржа "Фортуна" продовжує трубоукладання. Всі роботи проводяться згідно з отриманими дозволами", - відзначає оператор будівництва.

Нагадаємо, європейські компанії в обхід санкцій забезпечили поставки новітнього обладнання для трубоукладача "Академік Черський" для добудови газопроводу "Північний потік-2" на загальну вартість не менше $10 мільйонів. Як повідомляло Deutsche Welle, для поставок в обхід санкцій США використовувалася норма, що вони не поширюються на товари і послуги вартістю менше $1 млн або $5 млн протягом року.

Після дооснащення сучасним італійським і нідерландським обладнанням судно зможе укладати близько двох кілометрів труб на добу. Це вдвічі більше, ніж судно "Фортуна", яке вже працює в територіальних водах Німеччини і Данії.

Відзначимо, що адміністрація США розглядає можливість введення ще двох пакетів санкцій у зв'язку з проєктом "Північний потік-2".

Станом на 31 березня було укладено за двома нитками 2 339 км магістралі з 2 460 км, або 95% газопроводу. Залишалося укласти близько 121 км від загальної протяжності "Північного потоку-2".