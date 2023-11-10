Через загрозу обстрілу призупинено роботу Нікопольського заводу феросплавів

06:47 10 листопада Київ, Україна

Практично щодня російські агресори обстрілюють Нікополь, який розташований за 5 км від окупованого Енергодару.. У зв'язку із цим Нікопольський завод феросплавів змушений призупинити процес виробництва феросплавної продукції.

На підприємстві заявили, що через обстріл на заводі можливі перебої із забезпеченням електроенергією та водою.

"З метою збереження пічних агрегатів адміністрація АТ НЗФ ухвалила рішення про тимчасове призупинення виробництва феросплавної продукції", - йдеться у повідомленні прес-служби підприємства.

У заяві підприємства зазначається, що будівельні та ремонтні роботи, пов'язані з модернізацією обладнання та енергокомунікацій, неодноразово пошкоджених внаслідок обстрілу, не припинятимуться.

Керівництво підприємства запевняє, що подбало про те, щоб за кожним працівником, який не буде задіяний у зазначених видах робіт, зберігалися виплати згідно з чинним законодавством, і не припинятиме платити середню заробітну плату всім мобілізованим у ЗСУ працівникам.

Крім того, підприємство обіцяє і надалі забезпечувати партнерів феросплавами, що знаходяться на складах.

У НЗФ запевнили, що готові відновити роботу після усунення загрози обстрілу енергосистеми України.

Нагадаємо, повідомлення про обстріл Нікополя надходять практично щодня.