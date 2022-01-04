Через локдаун попит на житло впав на 10-15%. Чого очікувати далі

Локдаун і пов'язані з ним обмеження негативно позначилися на ринку нерухомості і викликали скорочення кількості угод. Про перспективи подальшого впливу карантину на діяльність будівельників, рієлторів та інвесторів розповів президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта.

Уповільнені оберти

Нові форс-мажорні обставини викликали, щонайменше, уповільнення «обертів» у всіх без винятку сегментах.

Ринок житлової нерухомості - один з найвагоміших, з огляду на базову життєву потребу громадян мати власне житло. До того ж вкладення коштів у нерухомість фактично є безальтернативним способом для збереження капіталу.

Тому новий жорсткий карантин більшістю учасників ринку нерухомості сприймається виключно як тимчасова перешкода. Ринок працює, угоди укладаються.

Єдине, що турбує громадян - це невизначеність з термінами нового локдауну. Однак він аж ніяк не заважає тим, хто, наприклад, хоче придбати квартиру.

За даними Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України, за два тижні «весняного локдауну» попит на вторинному ринку знизився в середньому на 10% - в Києві, Дніпрі, Одесі, Львові, Харкові та на 10-15% у всіх інших обласних центрах країни.

Причому таке скорочення в переважній більшості випадків не означає надалі відмову в придбанні житла. Можна констатувати, що жорсткий карантин тільки відкладає майбутні угоди, а не скасовує їх. На початку квітня йшлося в основному про 2-3 тижні відстрочки.

Однак, продовження локдауну в окремих містах спонукає до зростання відкладеного попиту ще на 1-2 тижні. І навпаки: в таких містах, як Івано-Франківськ, який «втратив» статус «червоної зони», ринок нерухомості активно «надолужує» пригальмовані угоди.

Якщо міркувати про всеукраїнську ситуацію, то ринок очікувано стабілізується ближче до другої половини травня.

Що буде після локдауну

Найкраще для ринку під час «ковідної лихоманки» - це стабільність цін. І з самого початку весняного локдауну особливих цінових зрушень на ринку не відбулося.

Так, попит дещо скоротився, проте це не привело до зміни цінників. Можна говорити, що з початку року, з огляду на січневий локдаун, ринок переважно знаходиться в стані балансу попиту і пропозиції.

Стабільність позитивно впливає на наміри потенційних покупців і орендарів. Звичайно, скасування всіх або більшості обмежень, а потім - реалізація відкладеного попиту, може привести до цінових коливань.

Вторинний ринок

У травні-червні на вторинному ринку варто очікувати середнє збільшення вартості житла на 3-4%. Звичайно, найбільший попит, як і завжди, буде сконцентрований на 1-2-кімнатних квартирах в зручній або вдалій локації.

Зростання вартості таких квартир може становити від 5% (в старому житловому фонді), до 7-10% (в будинках, побудованих після 2000 року).

Разом з тим, такі «плани» продавців можуть бути скориговані не тільки рівнем попиту, але і вартістю квартплати. Зростання комунальних витрат - це запобіжник зростання цін. Особливо це стосується будинків радянської забудови.

Первинний ринок

На первинному ринку цінова динаміка буде більш відчутною - вартість квадратного метра може вирости в середньому на 5-6%. В останні дні деякі столичні забудовники, які вважаються лідерами ринку, активно підкреслюють, що готові в травні збільшити свої прайси мінімум на 5-10%.

На мій погляд, такі «рухи» варто сприймати через призму штучного нагнітання ажіотажу, нібито, купуйте саме зараз, за старими цінами.

Разом з тим, в такій політиці не врахована одна вагома особливість: покупець домінує, покупець вибирає. Альтернативи досить. Тому будь-які спекуляції, «гра на нервах» будуть тільки викликати зворотний ефект: покупці будуть шукати квартири в об'єктах за відносно прийнятними цінами.

Нежитлова нерухомість

У сегменті нежитлової нерухомості цінова ситуація переважно залишиться незмінною: попит буде рости досить повільно - не більше 3%, а, можливо, цінове зростання не перевищить 1-2%.

Вважається, що саме сегмент нежитлової нерухомості найбільше страждає від ковіду. В цілому це є істинним судженням, проте воно не поширюється на «фасадні» об'єкти у вдалих локаціях.

Це стосується переважно квартир на перших поверхах, переведених в нежитловий фонд, площею 50-70 м² або приміщень на перших поверхах новобудов площею до 100 м².

На такі об'єкти попит стабільно зростає. Відповідно, і цінові коливання тут будуть більш відчутними, ніж в інших приміщеннях для рітейлу та офісів.

Не тільки пожвавлення ринку може позначитися на цінах. На мій погляд, головною причиною ймовірного збільшення вартості об'єктів нерухомості стане постійне зростання інфляції.

Однак навряд чи потенційні клієнти готові до стрімкого подорожчання нерухомості. Тому можна зробити висновок, що ринок вкотре за рік буде шукати ціновий баланс, з урахуванням низки факторів, серед яких, за певних обставин, домінантою стане інфляція, а не попит.