Ізюмський тепловозоремонтний завод продали з молотка

18:37 14 липень Київ, Україна

Майно Ізюмського тепловозоремонтного заводу, що належить Міністерству інфраструктури, пустили з молотка за борги перед «Промінвестбанком» за ціною київської квартири.

У червні Госпсуд Харківської області відмовив «Промінвестбанку» у визнанні недійсними результатів аукціону з продажу цілісного майнового комплексу ВАТ «Ізюмський тепловозоремонтний завод» (ІТРЗ), яке було продано на аукціоні в 2019 році в рамках процедури банкрутства. В результаті цієї операції заставного майна за неоплаченими кредитами позбувся не тільки банк, але і міністерство, яке було власником 100% акцій ІТРЗ.

Банкрутство ІТРЗ стартувало в 2009 році з подачі «Торговий дім« ІТРЗ », який формально не мав нічого спільного з держпідприємством. У 2011 році і. о. голови правління Ізюмського тепловозоремонтного заводу Віктор Сапожніков заявляв, що колишній керівник підприємства Євген Орлов спільно з керівництвом торгового дому з 2007 року доводили підприємство до банкрутства ».

У жовтні 2010 року Міністерство транспорту вирішив передати його «Укрзалізниці», під крилом якої завод мав стати базовим по ремонту на сході, півдні і в центрі України. У 2014 році Харківська обладміністрація заявляла, що буде просити віддати проблемний актив їм для перепрофілювання під ремонт залізничних колісних пар. Зокрема, в тому ж році суд відкинув всі розмови про санацію, визнав боржника банкрутом і відкрив його ліквідаційну процедуру.

У 2018 році ліквідатор підготував активи, які були оцінені в 57 млн гривень, для продажу. У теорії цього мало б вистачити, щоб розрахуватися з кредиторами, борг перед якими становив загалом 53 млн гривень. Однак, майно продали на двох аукціонах приблизно за 10% від оціночної вартості. Частина активів викупило ТОВ «Укрпромінвест-груп», а частина - ТОВ «Енергомаш-Інвест».

Перша фірма оформлена на московську компанію «Універсал», а друга належить Сергію Лазаренко- колишньому голові правління Південного електромашинобудування заводу в Херсонській області. Свого часу Лазаренко активно співпрацював із засновником російського концерну «Росенергомаш» Володимиром Паліхата, під контроль якого перейшли в результаті активи, виведені з Південного електромашинобудування заводу в Херсонській області.

Крім того, Лазаренко планував в рамках ліквідації Херсонського бавовняного комбінату викупити його активи і переробити під оптовий сільгоспринок - тоді якраз створювалася з фінансовою допомогою держави мережу оптових сільгоспринків, які в підсумку майже монопольно почали будувати структури впливового на той час Юрія Іванющенка.

У випадку з активами Ізюмського тепловозоремонтного заводу ідеї Лазаренко з минулого року готував технічну документацію для будівництва на місці заводу в Ізюмі сонячної електростанції.

«Ми будуємо сонячну електростанцію на місці колишнього заводу, так як тут є всі технічні умови, своя підстанція. Потужність станції за проектом - 100 МВт. Тут буде нове обладнання, з'явиться близько 30 нових робочих місць »- Сергій Лазаренко

Госпсуд Харківської області в червні відмовив «Промінвестбанку» (за його активи зараз сперечаються власник - російський «Зовнішекономбанк» і структури Ігоря Коломойського), а також зняв арешт, накладений як забезпечувальний захід ще в кінці 2019 року.