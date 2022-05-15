Відомі компанії, які брали участь у спотворенні результатів торгів по ремонту доріг

АМКУ оприлюднив назви компаній, які беруть участь в підробці результатів торгів по ремонту доріг у Вінницькій області.
Антимонопольний комітет (АМКУ) виявив причетність трьох компаній до спотворення результатів торгів за процедурою закупівлі для експлуатаційного утримання та поточного ремонту автодоріг загального користування державного значення у Вінницькій області. У підсумку регулятор оштрафував порушників майже на 45,86 млн грн, повідомила пресслужба комітету.
Йдеться про компанії "Спільне українсько-австрійське підприємство "Інтервіас Україна", "Автомобільні дороги України" - "Вінницький облавтодор" та "Шляхбуд".
Торги проходили ще в 2019 році, а їхнім замовником була Служба автомобільних доріг у Вінницькій області. Очікувана вартість закупівлі становила 50 млн грн, а переможцем аукціону стало "Спільне українсько-австрійське підприємство "Інтервіас Україна".
При цьому в ході розслідування регулятор встановив, що зазначені суб'єкти господарювання узгодили між собою умови участі в тендері, щоб усунути конкуренцію.
Таким чином, вони порушили норми закону про захист економічної конкуренції у вигляді узгоджених дій.
Відповідно до закону про державні закупівлі, суб'єкти господарювання, яких АМКУ визнав порушниками закону про захист економічної конкуренції, позбавляються права брати участь в торгах терміном на три роки.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі