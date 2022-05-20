Підсумки аграрного виробництва: урожай 2020

Сільськогосподарський рік почав підбивати свої підсумки. Згідно з даними, 2020 рік видався складним - посуха, втрата врожаю і коронакриза несприятливо вплинули на результати роботи аграріїв.

За даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України, станом на грудень 2020 року в регіоні зібрали 20,2 мільйона центнерів зернових і зернобобових культур. Це на 47,3% менше, ніж зібрали в Одеській області в 2019-му.

Урожай соняшника склав 4,7 мільйона центнерів, що на 31,8% менше показників минулого року. У той самий час картоплі зібрали 3,6 мільйона центнерів, що становить 94,9% від торішнього врожаю.

Також на землях Одещини виростили 2,4 мільйона центнерів овочів. Це 81,8% від врожаю цих культур в 2019 році.