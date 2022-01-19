ІТ-бізнес в Україні. Скільки заробляють айтішники

17:04 18 січень Київ, Україна

Експерти сайту DOU проаналізували, скільки заробляли українські IT-фахівці минулого року



Портал DOU провів опитування українських ІТ-фахівців з їхньої роботи та зарплат. Усього було зібрано понад 8 тис. анкет від розробників усіх рівнів.



Респонденти, які взяли участь у дослідженні, здебільшого живуть у Києві. На столицю припадає 42% розробників, далі йдуть Львів (14%) та Харків (13%).



Середній вік українських «айтішників» – 29 років. Частка жінок серед розробників досі залишається низькою – лише 7%.



Найпопулярніша мова програмування серед розробників JavaScript. Але її частка за останні півроку знизилася на 3%.



Друге півріччя 2021 року стало рекордним за рівнем зростання зарплат, особливо для досвідчених фахівців.



Середні зарплати ІТ-архітекторів перетнули позначку $6,2 тис.. Зарплата Senior Java збільшилася на $800, але найшвидше зростають заробітки у Scala-розробників, які зараз у середньому отримують $5,3 тис.



Середня зарплатня ІТ-фахівці в Україні: