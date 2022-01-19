ІТ-бізнес в Україні. Скільки заробляють айтішники

Експерти сайту DOU проаналізували, скільки заробляли українські IT-фахівці минулого року
Портал DOU провів опитування українських ІТ-фахівців з їхньої роботи та зарплат. Усього було зібрано понад 8 тис. анкет від розробників усіх рівнів.
Респонденти, які взяли участь у дослідженні, здебільшого живуть у Києві. На столицю припадає 42% розробників, далі йдуть Львів (14%) та Харків (13%).
Середній вік українських «айтішників» – 29 років. Частка жінок серед розробників досі залишається низькою – лише 7%.
Найпопулярніша мова програмування серед розробників JavaScript. Але її частка за останні півроку знизилася на 3%.
Друге півріччя 2021 року стало рекордним за рівнем зростання зарплат, особливо для досвідчених фахівців.
Середні зарплати ІТ-архітекторів перетнули позначку $6,2 тис.. Зарплата Senior Java збільшилася на $800, але найшвидше зростають заробітки у Scala-розробників, які зараз у середньому отримують $5,3 тис.
Середня зарплатня ІТ-фахівці в Україні:
Портал DOU провів опитування українських ІТ-фахівців з їхньої роботи та зарплат. Усього було зібрано понад 8 тис. анкет від розробників усіх рівнів.
Респонденти, які взяли участь у дослідженні, здебільшого живуть у Києві. На столицю припадає 42% розробників, далі йдуть Львів (14%) та Харків (13%).
Середній вік українських «айтішників» – 29 років. Частка жінок серед розробників досі залишається низькою – лише 7%.
Найпопулярніша мова програмування серед розробників JavaScript. Але її частка за останні півроку знизилася на 3%.
Друге півріччя 2021 року стало рекордним за рівнем зростання зарплат, особливо для досвідчених фахівців.
Середні зарплати ІТ-архітекторів перетнули позначку $6,2 тис.. Зарплата Senior Java збільшилася на $800, але найшвидше зростають заробітки у Scala-розробників, які зараз у середньому отримують $5,3 тис.
Середня зарплатня ІТ-фахівці в Україні:
- Системний архітектор – $6,2 тис.;
- Тим самим лідер – $5 тис.;
- Фахівець високого рівня (senior) – $4,5 тис.;
- Фахівець середнього рівня (Middle) – $2,5 тис.;
- Спеціаліст початкового рівня (junior) – $900;
- Інтерн – $400.
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