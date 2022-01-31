IT бізнес може отримати пільги від Мінцифри

12:27 14 вересень Київ, Україна

В Україні активно планують підтримувати молодий IT-бізнес. Про це заявив Михайло Федоров на сторінках свого Фейсбуку. Міністр цифрової трансформації вказав, що резиденти Дія.City зможуть розраховувати на пільгові умови від Міністерства цифрової трансформації України.

За його словами, зараз в Мінцифри готують законопроєкт про віртуальну економічну зону, який буде визначати її органи управління, правовий режим її існування і статус резидентів. Крім цього, планується внесення змін до трудового законодавства і Податкового кодексу для компаній - резидентів Дія.City, згідно з якими будуть встановлені ПДФО на рівні 5% і мінімальний ЄСВ.

"Залишимо податкові умови для IT-фахівців, які вони мають при оформленні як ФОП", - пояснив Федоров.

Разом з цим у відомстві ініціюють введення податку на виведений капітал для компаній - ставка 10% при виведенні дивідендів або 15% прирівняних до них платежів. Також плануються зміни в Кримінально-процесуальний кодекс, завдяки яким буде мінімізовано тиск з боку держави на резидентів Дія.City.

"Українські IT-фахівці працюють в топ-світових компаніях за кордоном. Хочемо створювати інноваційні стартапи вдома. З найбільш комфортними умовами для роботи", - зазначив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, на початку червня Міністерство цифрової трансформації анонсувало старт проєкту Дія.City - першої в світі віртуальної бізнес-країни.

Мета проєкту - створити сприятливі умови для розвитку інноваційного та технологічного бізнесу.

Передбачається, що до 2025 року завдяки проєкту в країні буде створено додатково понад 450 тис. робочих місць. Проєкт залучить в IT-галузь більше ніж 11800000000 дол. Планується, що проєкт зацікавить українські та міжнародні IT-компанії, інвестиційні фонди, стартапи, організації в галузі освіти.

Проєкт охопить такі технологічні сфери, як AgroTech, Fintech і Blockchain, АI і технології хмарних обчислень, медичні нейромережі та біотехнології, IoT, Publishing і торгові майданчики, авіаційні та космічні технології, безпілотники, рекламу, маркетинг і просування, анімацію, графіку та аудіо, кіберспорт і аутсорсинг бізнес-процесів.