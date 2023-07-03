Штучні проблеми з обміном "зношених" доларів: хто відповість

13:32 03 липня Київ, Україна

В Україні виникла проблема з обміном доларів. У той час, як у світі дійсним є долар, починаючи з 1914 року випуску, українські обмінники відмовляють у вільному обміні "зношеної" валюти.

З цього приводу 5 червня відбудеться спільне засідання Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики, Національного банку та Національної поліції України. Як повідомив у Telegram голова комітету Данило Гетманцев, буде проведено обговорення ситуації з обміном валют.

"У середу заслухаємо на комітеті доповідь НБУ та правоохоронців щодо виправлення ситуації з обміном "зношеної" валюти та роботи чорних обмінників", - написав він.

За словами Гетманцева, засідання відбудеться в онлайн-режимі.

Нагадаємо, у травні в Україні виникла проблема додаткових комісій банків та обмінних пунктів, які встановлюються ними за прийом нібито зношених доларових купюр або банкнот попередніх років випуску.

НБУ ввів низку заходів щодо вирішення проблеми. Зокрема, регулятор заявив, що штрафуватиме і позбавлятиме ліцензій банки та обмінні пункти за невиконання вимог.

Нацбанк повністю прибрав людський фактор, заборонивши банкам та небанківським фінустановам відмовляти клієнтам в обміні валюти, якщо лічильник чи детектор на касі підтвердив справжність банкнот. Це означає, що касир не може "на око" оцінювати справжність банкнот або їхній стан і відмовляти у здійсненні валютно-обмінної операції.

У НБУ наголосили, що неприпустимо вимагати додаткової комісії за обмін доларів попередніх років.

Нацбанк продав за тиждень понад $500 млн.