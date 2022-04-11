Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат продадуть за 3,7 млрд грн: Велика приватизація

Голова Житомирської ОДА розповів про роботу програми «Велика приватизація» в регіоні. Віталій Бунечко повідомив про те, що велике підприємство регіону піде з молотка в останній день літа. Йдеться про Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат.

Одним з перших об'єктів, які планують продати на аукціоні, стане «Об'єднана гірничо-хімічна компанія». Сюди входить і Іршанський ГЗК.

Стартова ціна підприємств компанії - 3,7 млрд грн. Вона сформована за результатами комплексного аудиту і повної оцінки матеріально-технічного забезпечення підприємства. Об'єднана гірничо-хімічна компанія - один із серйозних світових гравців на ринку титанової сировини, загальним обсягом в 7,3 млн тонн.

Новий власник, який купив держпідприємство, повинен інвестувати в модернізацію виробничих потужностей підприємства щонайменше 400 млн гривень.

Аукціон з приватизації об'єкта відбудеться 31 серпня.