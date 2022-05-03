Ірландський лоукостер Ryaniar запускає 3 нові рейси з Києва і Львова

09:57 01 серпня Київ, Україна

Українцям вже сподобалися комфортні рейси ірландського лоукостера Ryanair. І ось на сайті авіакомпанії з'явилося оголошення про відкриття нових рейсів з аеропортів Києва та Львова. Авіаперевізник запускає три нові рейси в популярних напрямках.

Уже в серпні запустять новий рейс з аеропорту "Львів" в Каунас (Литва). Літати буде двічі на тиждень - в понеділок і п'ятницю. Перший рейс запланований на 2 серпня. Вартість квитка в цей день 15,99 євро, наприклад.

Також в серпні запустять рейс з аеропорту "Львів" до Венеції (Італія) - відправитися можна в середу і суботу. Вартість квитка в перший день, 3 серпня, становить 25,59 євро.

Один з рейсів буде літати з Києва (аеропорт Бориспіль) на Мальту двічі на тиждень - у вівторок і суботу. Перший рейс запланований на 2 листопада. Перевізником на лінії виступить 100% "дочка" Ryanair - Malta Air.