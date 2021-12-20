Ірландська компанія Ryanair береться добудувати другу Мрію

14:05 03 квітень Київ, Україна

Стало відомо, що вірогідним інвестором на завершення будівництва недобудованої української Мрії-2 стане один з найбільших авіаперевізників Європи - ірландський Ryanair. Компанія висловила бажання профінансувати завершення будівництва другого українського літака Ан-225 Мрія. Про це повідомляє Aerotime.aero.

"Здійснюючи замовлення на другий Ан-225 Мрія, ми відповідаємо на безпрецедентний попит на подорожі від наших клієнтів. Ми зрозуміли, що наявного флоту просто недостатньо, незважаючи на те, що у нас є більше ніж 450 літаків", - заявляють в авіакомпанії.

Там уточнили, що цей план розроблявся певний час, оскільки чутки про те, що Україна шукає партнера для завершення будівництва другого Ан-225, з'явилися на початку лютого 2021 року.

"Тоді Юрій Гусєв, виконавчий директор Укроборонпрому, материнської компанії Антонова, заявив, що компанія веде активні переговори з декількома країнами щодо розвитку українського авіаційного парку", - йдеться в повідомленні.

Виконавчий директор Ryanair Майкл О'Лірі відзначив, що компанію не лякають великі інвестиції, необхідні для добудови літака. "Ми бачимо можливість використовувати цей літак (який ми назвали Summer People Mover) для відновлення польотів і стати лідерами у відновленні авіації в Європі", - підкреслив він.

Відзначається, що компанія Ryanair планує створити для Ан-225 унікальне компонування салону, що дозволить перевозити до тисячі пасажирів.

Нагадаємо, минулої осені повідомлялося, що добудовою другої Мрії цікавиться Туреччина.