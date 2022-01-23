Іпотечний кредит став доступнішим

14:06 08 вересень Київ, Україна

Ініціатива Володимира Зеленського щодо зменшення ставки на іпотечний кредит набирає обертів. Про це на сторінці Фейсбук заявила заступниця голови Офісу президента Юлія Кузнєцова. Згідно з даними, банки видали іпотечних кредитів під 10% річних на 329 200 000 гривень.

Іпотека. За програмою іпотечного кредитування під 10% річних на сьогодні видано кредитів на суму 329 200 000 гривень. Близько 400 сімей отримали нове житло в кредит під доступну вартість протягом 2-х місяців від запуску програми. При цьому темпи видачі таких кредитів щотижня зростають. У банках вже узгоджено 1303 заявки на видачу доступної іпотеки.

Де можна взяти дешеву іпотеку. У програмі беруть участь п'ять банків:

ПриватБанк;

Укргазбанк;

Ощадбанк;

Правекс банк;

Кредобанк.

«5-7-9». Станом на 7 вересня 2020 по державній програмі «5-7-9» видано кредитів на суму 6,7 млрд гривень. У програмі беруть участь 30 банків.

У структурі кредитного портфеля всього коштів було надано підприємствам:

сільського господарства (57%);

гуртової та роздрібної торгівлі (15%);

переробної промисловості (15%).

Серед регіонів України за кількістю оформлених договорів лідерами є Харківська (9%), Київська (7%), Львівська (7%), Дніпропетровська (6%) і Вінницька (6%) області.