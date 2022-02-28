Йорданія шукає постачальників в Україні

14:19 05 жовтень Київ, Україна

Міністерство економіки опублікувало дані, згідно з якими адміністрація супермаркетів «Cozmo» (Йорданія) зацікавлена в тому, щоб українських товарів в їхній мережі реалізовувалося більше.

Відзначається, що всі виробники м'ясної продукції, які хочуть експортувати свої товари в Йорданію, повинні надати інформацію про це 09.10.2020 в Мінекономіки.

Зокрема, в листі йдеться про наступне:

«За інформацією Посольства України в Йорданському Хашимітському Королівстві, керівництво йорданської мережі супермаркетів "Cozmo" зацікавлене в розширенні номенклатури товарів українського виробництва, зокрема, за рахунок: органічних продуктів, меду, виробів з м'яса, грибів різних видів (в тому числі сушених), ягід різних видів, твердих сирів. Крім того, аналіз товарів, що продаються в зазначеній мережі, свідчить про можливість пропонувати крупи (особливо крупу гречану), вироби зі свинини, алкоголь. Водночас є перспектива і можливість створення в магазинах промо-стендів з українськими товарами. Ця пропозиція вимагає опрацювання постачання пробної партії різних товарів українського виробництва в Йорданії.

Водночас окремо посольством в листі було виділено можливість реалізації в країні перебування українських товарів під місцевим брендом і можливість постачання м'яких іграшок українського виробництва в мережі магазинів "Hаmleys".

В рамках подальшої обробки вищевикладених пропозицій, Міністерство просить до 9 жовтня повідомити про зацікавленість вийти на ринок Йорданського Хашимітського Королівства та співпраці з йорданською мережею супермаркетів "Cozmo"».