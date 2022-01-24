Інвестиції General Motors в електромобілі

Найбільша американська автомобільна корпорація General Motors інвестує 6,5 мільярда доларів для розвитку двох підприємств, що виробляють та випускають електромобілі та акумулятори для них.
Згідно з новим звітом Detroit News, завдяки інвестиціям у заводи в Мічигані відкриється 4 тисячі нових робочих місць. Так, і в цілому, у General Motors глобальні плани щодо інновацій.
Наприклад, існує вже готова технологія батарей Wallace Battery Cell Innovation Center. Повідомляється, що відповідний Центр дозволить розширити технологічні операції, використовуючи при цьому акумуляторні батареї, що прискорить комерціалізацію значно доступних батарей для електромобілів.
Крім того, відомо, що GM вже має податкову знижку для збірного підприємства Orion, що випускає автомобілі марки Chevrolet Bolt EV, а інвестиції можуть досягти близько 4 мільярдів доларів.
До 2025 року за планами компанії авторинок поповниться 30 новими автомобілями.
Згідно з новим звітом Detroit News, завдяки інвестиціям у заводи в Мічигані відкриється 4 тисячі нових робочих місць. Так, і в цілому, у General Motors глобальні плани щодо інновацій.
Наприклад, існує вже готова технологія батарей Wallace Battery Cell Innovation Center. Повідомляється, що відповідний Центр дозволить розширити технологічні операції, використовуючи при цьому акумуляторні батареї, що прискорить комерціалізацію значно доступних батарей для електромобілів.
Крім того, відомо, що GM вже має податкову знижку для збірного підприємства Orion, що випускає автомобілі марки Chevrolet Bolt EV, а інвестиції можуть досягти близько 4 мільярдів доларів.
До 2025 року за планами компанії авторинок поповниться 30 новими автомобілями.
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