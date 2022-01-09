Міжнародна вертикально інтегрована трубно-колісна компанія «Інтерпайп» - велика компанія України, яка є головним виробником безшовних труб і залізничних коліс. Свою продукцію вона експортує більш ніж в 80 країн світу, здійснюючи це через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках СНД, Близького Сходу, Північної Америки та Європи.

Як стало відомо, компанія «Інтерпайп» визначила Goldman Sachs International і JP Morgan як спільних лід-менеджерів з розміщення нових євробондів на $300 млн.

Interpipe Holdings Plc, провідний вертикально інтегрований виробник і постачальник сталевих труб і залізничної продукції на світові ринки, що базується в Україні та отримав від S&P і Fitch рейтинг «B» (прогноз - «стабільний»), призначив Goldman Sachs International і JP Morgan спільними лід- менеджерами і букранерами (Joint Bookrunners), які організовують серію дзвінків інвесторам, починаючи з 26 квітня 2021 року.

При цьому уточнюється, що відповідно до ринкових умов, слідує пропозиція старших незабезпечених гарантованих облігацій Reg S/144A з очікуваним обсягом в $300 млн і строком погашення 5NC2 (5-річні єврооблігації з кол-опціоном через два роки). Застосовується стабілізація FCA/ICMA.

«Інтерпайп» має намір випустити нові євробонди на $300 млн - такі плани компанії були оприлюднені Наглядовою радою ПАТ «Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод». При цьому Наглядова рада дала згоду на здійснення товариством значного правочину з надання поручительства і, відповідно, дала згоду на укладення окремого договору поручительства (individual suretyship deed) між суспільством як поручителем і трастовою компанією Madison Pacific Trust Limited (Гонконг) як довірчим керуючим облігаціями, що випускаються.

Передбачається, що холдингова компанія «Інтерпайпу» Interpipe Holdings Plc. випустить і розмістить на міжнародних ринках капіталу облігації на загальну основну суму, що не перевищує $300 млн з процентною ставкою, що не перевищує 8% річних, і терміном погашення не більше п'яти років.