Інтернет і ТБ тарифи піднімуться до 30%

В Україні очікуються подорожчання не тільки харчових продуктів, бензину і комуналки, а й інтернет-тарифів.
За оцінкою представників провайдерів, учасників ринку, розцінки на їхні послуги можуть зрости до 30%. Причина криється як в необхідності платити зарплати, так і у відрахуваннях за авторські права за контент, в тому числі потрібен ресурс на завантаженість мереж і конфлікти з ОСББ.
Директор інтернет-оператора "Павутиння" Олександр Арутюнян основною причиною зростання тарифів назвав зростання вартості контенту: банально доводиться платити відрахування до Коаліції аудіовізуальних та музичних прав (КАМП). Він прогнозує зростання тарифів або восени, або на початку зими. Провайдери піднімуть ціни один раз, щоб не злити клієнтів, прогнозує учасник ринку.
Власники українського і зарубіжного контенту піднімуть розцінки на 15-20%, плюс 2-5% відрахувань в КАМП. Таким чином, на думку експерта, телебачення подорожчає для користувачів на 20%. І всі гроші, традиційно, не в кишеню, а "на покриття витрат".
Тим більше, що в операторів ростуть і витрати на доступ до інфраструктури. Про це згадав медіаексперт Олександр Глущенко. Зокрема, він вказав, що ОСББ нерідко "беруть ціни зі стелі".
Власник компанії-провайдера NetAssist Максим Тульєв озвучив планове подорожчання на рівні 25-30 грн/міс. Серед названих причин - інфляція, зростання мінімальної зарплати, інші витрати, починаючи від зростання цін на електроенергію, закінчуючи розміщенням обладнання.
У разі, якщо клієнт користується однією з перерахованих послуг, тарифи мають зрости не вище 20%.
Втім, не виключається і більш стримане цінове зростання у окремих операторів і провайдерів, близько 5-10%. Швидше за все, мова йде про невеликих провайдерів. Решта проявлять апетити в районі 30-35%.
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