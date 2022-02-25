Іноземних інвесторів в Україні чекають небезпеки - попередив Штендера

08:05 27 травень Київ, Україна

Виступаючи перед учасниками V Міжнародного GR-форуму, що відбувся 26 травня в Стамбулі, український бізнесмен-аграрій Василь Штендера поділився своїм непростим досвідом ведення аграрного бізнесу в Україні. Не покупка землі, а інвестиції в самих землевласників - таку модель ведення бізнесу запропонував український аграрій учасникам.

«Україна вийшла на світові ринки продажу основних продуктів - на жаль, сировини, а не готових товарів. Хотілося б враховувати ментальність українців і, зокрема те, що ми хлібороби. Саме тому важливо стимулювати розвиток зсередини, а саме - власника, людину, яка любить землю не тільки як бізнес, а й як соціальний проєкт», - зазначив він.

Штендера також попередив потенційних інвесторів про небезпеки, з якими можна зіткнутися в Україні і до яких слід бути готовими.

«Ведучи свій бізнес за технологією No-Till (система нульової обробки ґрунту) - це інноваційна технологія, яка зберігає родючість ґрунту (це дуже дорога, але ефективна техніка) - я в минулому році зіткнувся з непорядним ставленням і з тим, що мій партнер вирішив зарейдерити моє підприємство. Ми як партнери вирішили розділити наш бізнес і землю - по 1,5 тис. га. Мені, аграрію, довелося вчити юридичні нюанси і виходити з колізій, в які мене завів партнер. Реєстратори перереєстрували підприємство на нього, директором же був я. І в світлі нюансів ми повинні були розійтися, але завдання стояло позбавити мене як власника всього. Але допомога громадських організацій та Мін'юсту (мені допомогли ГО «Стоп корупції», команда адвокатів, друзів, партнерів) дозволили мені зберегти підприємство, вийшовши з цього бруду рейдерства, відновити роботу. Люди працюють, виробничий цикл триває. Хочу підкреслити, що такі юридичні моменти потрібно відшліфувати і прибрати гострі кути, оскільки вони можуть призвести до занепаду бізнесу. В цьому і є ризик для інвесторів. Зокрема, Мін'юсту потрібно відшліфувати проблемні законодавчі акти, які не давали б приводу для таких ситуацій», - додав він.

Штендера також зазначив, що закон про землю потребує доопрацювання і не може бути реалізований в тому вигляді, в якому існує зараз.