Індійська компанія запускає сервіс HiPi аналогічний TikTok

Поширилися останнім часом скандали навколо китайської соцмережі TikTok не оминули навіть Індію. Як відомо, з кінця червня TikTok заборонена в країні. Тому радістю для користувачів соціальних інтернетсетей стала звістка про запуск в Індії власного сервісу.
Як повідомило сьогодні агентство Bloomberg , індійська компанія Zee Entertainment Enterprises запускає сервіс HiPi для створення і перегляду коротких відеороликів. Цей сервіс багато в чому схожий на китайську соцмережу TikTok.
Нові індійські платформа призначена для створення і публікації 90-секундних відео, авторами яких можуть стати як публічні особи, так і рядові користувачі, заявив представник компанії-засновника Тарун Катіа.
За даними агентства, HiPi дозволить компанії Zee Entertainment Enterprises зайняти місце на ринку забороненої TikTok, а також впевненіше конкурувати з корпораціями Netflix і The Walt Disney Company, які володіють великими стрімінговимі платформами в країні.
Нагадаємо, в кінці червня Міністерство інформаційних технологій Індії прийняв рішення заблокувати більшість китайських мобільних додатків, серед яких TikTok і Likee.
Як повідомлялося, причиною такого рішення став знову розгорівся конфлікт між двома країнами через спірні території в Гімалаях.
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