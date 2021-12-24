Індійська компанія запускає сервіс HiPi аналогічний TikTok

Поширилися останнім часом скандали навколо китайської соцмережі TikTok не оминули навіть Індію. Як відомо, з кінця червня TikTok заборонена в країні. Тому радістю для користувачів соціальних інтернетсетей стала звістка про запуск в Індії власного сервісу.

Як повідомило сьогодні агентство Bloomberg , індійська компанія Zee Entertainment Enterprises запускає сервіс HiPi для створення і перегляду коротких відеороликів. Цей сервіс багато в чому схожий на китайську соцмережу TikTok.

Нові індійські платформа призначена для створення і публікації 90-секундних відео, авторами яких можуть стати як публічні особи, так і рядові користувачі, заявив представник компанії-засновника Тарун Катіа.

"Запуск HiPi не має відношення до блокування TikTok в Індії. Ми працювали над HiPi протягом останнього року ", - зазначив Катіа.

За даними агентства, HiPi дозволить компанії Zee Entertainment Enterprises зайняти місце на ринку забороненої TikTok, а також впевненіше конкурувати з корпораціями Netflix і The Walt Disney Company, які володіють великими стрімінговимі платформами в країні.

Нагадаємо, в кінці червня Міністерство інформаційних технологій Індії прийняв рішення заблокувати більшість китайських мобільних додатків, серед яких TikTok і Likee.

Як повідомлялося, причиною такого рішення став знову розгорівся конфлікт між двома країнами через спірні території в Гімалаях.