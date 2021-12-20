Майно банку «Аркада» заарештоване

Головний офіс банку «Аркада» знаходиться під арештом. Таке рішення виніс Голосіївський районний суд (Київ) на позов Київської прокуратури щодо кримінальної справи. Прокуратура розслідує справу про розкрадання в особливо великих масштабах коштів банку його колишнім главою.

Правоохоронці кажуть, що колишній глава банку разом з декількома іншими акціонерами завдав збитків банку розміром в 50 млн гривень. Раніше вони сприяли видачі кредиту ТОВ ФК «Південь Капітал».

Платіж здійснювався за векселі ТОВ «Фінробінс» на рахунки ТОВ «Будметконструкція» і за векселі на рахунки ТОВ «Прима Торгпостач» і ТОВ «Інвест Системз».

На цей момент всі векселі прострочені. Нагадаємо, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб збирається виставити на продаж головні активи українського банку «Аркада». Йдеться про головний офіс банку, площею в 14,1 тисячі квадратних метрів.