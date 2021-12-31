Імпорт палива з Росії обкладається митом: дубль два

13:40 18 серпень Київ, Україна

Україна вже намагалася в 2019 році ввести підвищені податки на імпорт палива з Російської Федерації. Однак на початку серпня 2020 року ця рішення було скасовано. Український уряд не здається і знову вводить спеціальні мита на товари з РФ.

Зокрема, податок встановили на дизельне паливо, скраплений газ та енергетичне вугілля, йдеться в постанові уряду №719 від 17 серпня 2020 року. Таким чином, як тільки суди визнали незаконним старе постанову Кабміну про спецмита, як тут же уряд видав нове, а старе, вбите судом, скасував.

Як зазначається, запроваджено мито в розмірі 4% на важкі дистиляти (газойлів), що імпортуються з Росії по трубопроводу. До цієї категорії відноситься російське дизпаливо. У свою чергу на зріджені гази і вуглеводні введена спецмито в розмірі 3%.

"Ця постанова набирає чинності з дня його опублікування і втрачає чинності 31 грудня 2020 року або після скасування Росією дискримінаційних і недружніх дій щодо України", - йдеться в постанові Кабміну.

Згідно з документом №719 від 17 серпня, тепер втратили силу аналогічні постанови Кабміну, якими раніше вводилися спецмита на російські дизпаливо, автогаз і енергетичне вугілля.