Ілон Маск зайняв сьому сходинку в рейтингу мільярдерів

За версією агентства bloomberg.com/news/articles/2020-07-10/elon-musk-rockets-past-warren-buffett-on-billionaires-ranking">Bloomberg, Ілон Маск піднявся в рейтингу найбагатших людей світу. Засновник Tesla і SpaceX випередив у цьому списку інвестора Уоррена Баффета.

Бізнесмену вдалося піднятися на сьоме місце рейтингу мільярдерів зі статком у 70,5 мільярда доларів. У п'ятницю, 10 липня, воно виросло на 6,1 мільярда доларів після того, як акції Tesla піднялися на 10,8%.

При цьому Баффет володіє 69,2 мільярда доларів. Як вказує агентство, минулого тижня стан інвестора скоротилося, оскільки він передав 2,9 мільярда доларів на благодійність.

На даний момент список мільярдерів очолює глава Amazon Джефф Безос (189 мільярдів доларів). На другому і третьому місці засновник Microsoft Білл Гейтс (приблизно 116 мільярдів доларів) і глава Facebook Марк Цукерберг (93 мільярди доларів).

Слідом ідуть глава корпорації Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно (92,6 мільярда доларів), колишній гендиректор Microsoft Стів Балмер (76,8 мільярда доларів) і співзасновник Google Ларрі Пейдж (72,2 мільярда доларів).

Раніше повідомлялося, що американські мільярдери збільшили свої статки на тлі пандемії коронавируса.