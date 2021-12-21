Ілон Маск планує будівництво курорту поблизу с космодромом в Техасі

Ілон Маск продовжує дивувати світ своїми незвичайними проектами. Після запуску супутників і ракет власного виробництва, після початку космічного туризму, невтомний Маск вирішив розширити враження людей від процесу підкорення космосу.
У найближчих планах компанії Ілона Маска SpaceX будівництво курорту. Незвичайний курорт компанія побудує поруч зі своїм космодромом в Бока-Чіка-Вілледж в штаті Техас. У зв'язку з цим, компанія оголосила про відкриття вакансії менеджера з розвитку курорту.
Менеджер керуватиме процесами проектування і будівництва курорту, займатися бюджетуванням проекту, погоджувати роботу і отримувати необхідні дозволи від місцевого уряду і регуляторів.
Серед вимог до майбутнього менеджеру курорту - ступінь бакалавра і більше п'яти років відповідного досвіду.
Раніше Ілон Маск повідомив, що його компанія SpaceX готова побудувати плавучі космопорти для навколоземних і космічних подорожей.
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