Ілон Маск планує будівництво курорту поблизу с космодромом в Техасі

Ілон Маск продовжує дивувати світ своїми незвичайними проектами. Після запуску супутників і ракет власного виробництва, після початку космічного туризму, невтомний Маск вирішив розширити враження людей від процесу підкорення космосу.

У найближчих планах компанії Ілона Маска SpaceX будівництво курорту. Незвичайний курорт компанія побудує поруч зі своїм космодромом в Бока-Чіка-Вілледж в штаті Техас. У зв'язку з цим, компанія оголосила про відкриття вакансії менеджера з розвитку курорту.

"Завдання SpaceX - розробка революційних космічних технологій для заселення людьми інших планет. Бока-Чика-Вілледж - новітній космодром для запуску Starship, наступного покоління космічних кораблів. SpaceX планує перетворити це місто в космопорт XX століття. Ми шукаємо талановитого менеджера з розвитку курорту, який займеться розробкою першого курорту SpaceX від початку і до кінця ", - йдеться в описі вакансії.

Менеджер керуватиме процесами проектування і будівництва курорту, займатися бюджетуванням проекту, погоджувати роботу і отримувати необхідні дозволи від місцевого уряду і регуляторів.

Серед вимог до майбутнього менеджеру курорту - ступінь бакалавра і більше п'яти років відповідного досвіду.

Раніше Ілон Маск повідомив, що його компанія SpaceX готова побудувати плавучі космопорти для навколоземних і космічних подорожей.