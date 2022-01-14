Ілон Маск - третій у списку найбагатших світу

За інформацією агентства Bloomberg, засновник SpaceX і Tesla бізнесмен Ілон Макс посів третє місце в рейтингу найбагатших людей світу, випередивши Цукерберга, засновника Фейсбуку.

За оцінками його експертів, 31 серпня статок засновника компаній Tesla і SpaceX перевищив $ 111,3 млрд. Маск став багатшим засновника Facebook, який, за підрахунками Bloomberg, у своєму розпорядженні має активи на суму $ 110,5 млрд.

Другу позицію займає засновник американської корпорації Microsoft Білл Гейтс зі $ 125 млрд, а перше місце утримує засновник найбільшого у світі онлайн-рітейлера Amazon Джефф Безос. Його статок Bloomberg оцінює в $ 200 млрд.

Bloomberg підкреслює, що основним фактором зростання статку Маска стало різке подорожчання акцій Tesla. За підрахунками агентства, з початку року їхня вартість зросла на 475%, зробивши засновника компанії багатшими на $ 76 млрд.

Раніше Маск розкрив нові подробиці про проєкт Neuralink, що розробляє чіпи для імплантації в мозок.