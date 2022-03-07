Гральний бізнес в Україні: перші підсумки

Перше легальне казино в Україні відкрило свої двері для гостей рівно місяць тому в п'ятизірковому готелі в самому центрі столиці InterContinental-Kyiv. За цей час заклад преміумкласу відвідало більше тисячі любителів азартних ігор. Переважно це іноземні гості зі східних країн, європейці та громадяни США. Поки найбільша кількість гостей з Туреччини. У казино є навіть окремий підрозділ, що працює виключно для гостей із цієї країни.

Billionaire casino - єдине казино з українськими інвестиціями - першим отримало ліцензію і відкрилося для гостей. Заклад площею близько 500 кв. м розташований на вулиці Велика Житомирська, в приміщенні елітного готелю. У п'яти залах з розкішними інтер'єрами - 16 ігрових столів і 50 слотів. Гостям пропонують класичний набір ігор: блекджек, російський покер, техаський покер, ультімейт покер, покер на три карти, рулетка, а також сучасні слоти від IGT, EGT і Novomatic.

Однак сказати, що в зал стоїть черга охочих, директор казино Юрій Пилипенко поки не може. За його словами, імідж грального бізнесу був зіпсований і відновлювати його, точніше заново будувати, зовсім непросто. Крім того, негативно позначається пандемія (не всі кордони відкриті), візова політика щодо деяких країн і податкова система України, яка, за словами директора, б'є по кишені гостей і тим самим веде його в інші країни, де все доступніше.

«Ми сподіваємося, що з прийняттям змін до Податкового кодексу № 2713 ця ситуація зміниться. Буде введено поняття "мінімальний виграш", і це допоможе залучити більше іноземних туристів», - зазначив він.

За його словами, сьогоднішня модель передбачає, що гравець, навіть не граючи, а тільки помінявши гроші на фішки, повинен платити податок - 19,5%. Представники казино сподіваються, що влада буде зацікавлена в розвитку легального бізнесу і зробить рішучі кроки в боротьбі з тіньовими закладами.