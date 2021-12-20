Гральний бізнес в Україні: чи дійсно потрібен країні?

Українська влада робить великі ставки на легалізацію грального бізнесу в Україні. На думку чиновників, ця стаття зможе підняти економіку України і поповнити державний бюджет на значні суми.

Менш ніж за квартал до державного бюджету надійшло у вигляді плати за ліцензії від операторів ринку в 2021 році в чотириста тисяч разів більше грошей, ніж за весь 2020 рік - близько 200 млн гривень. Всі ці гроші держава може направити на посилення різних соціальних програм. Втім, отримані на цей момент кошти від операторів грального ринку у вигляді плати за ліцензування - це лише мала частка надходжень, які повинні до кінця року потрапити в державну скарбницю.

Правда, щоб цей фінансовий потік був більш "повноводним", народні депутати повинні прийняти зміни до Податкового кодексу, які б впорядкували ставки податків і сприяли швидкій появі в Україні великих міжнародних операторів. На жаль, через чергові позапланові парламентські канікули, спровоковані коронавірусним локдауном, процес розгляду відповідних законопроєктів заморожений на найближчі кілька тижнів.

Легальний гральний бізнес - одна з небагатьох сфер економіки України, яка може поповнити бюджет відразу (у вигляді ліцензійних платежів) і на значні суми. Крім того, оскільки плата за ліцензію є обов'язковим, але не єдиним видом фіскальних надходжень від операторів грального ринку в скарбницю держави, в найближчому майбутньому варто розраховувати на збільшення доходів бюджету. Оскільки навіть локдаун не є перешкодою гравцям, до послуг яких будуть онлайн-казино, ігрові автомати і букмекерські пункти.