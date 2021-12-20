Ігор Коломойський хоче привласнити 9 млрд кубів українського газу

20:41 17 листопад Київ, Україна

Олігарх Ігор Коломойський хоче присвоїти державний газ на 250 мільярдів гривень. Про це заявляють в українському політикумі, повідомляють ЗМІ.

Кажуть: Коломойський може отримати 9 мільярдів кубометрів палива, яке належить українським громадянам. Раніше ЗМІ вже повідомляли, що Коломойський хоче одержати газ на 3,5 мільярда гривень, але очевидно, що апетити у нього зросли. Цей газ був використаний населенням у 2013-2017 роках, однак у документах це не було зафіксовано, адже Укрнафта відмовилася підписати документи.



За даними Нафтогазу, державна компанія вже подарувала олігарху 700 мільйонів кубометрів газу з підземних сховищ на 20 мільярдів. Тепер на черзі – 9 мільярдів. Тому політики закликають правоохоронців негайно відреагувати на цю ситуацію і просять Раду нацбезпеки та оборони терміново скликати засідання, присвячене спробам привласнити мільярди кубометрів природного газу з підземних сховищ.