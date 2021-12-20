Господар Ever Given готовий компенсувати збитки в Суецькому каналі

Блокування Суецького каналу завдало збитки багатьом підприємцям. При цьому власник судна, яке було причиною ситуації - Ever Given - готовий компенсувати збитки без суду. Його умова - не притягувати до відповідальності капітана судна.

Компенсації за простій власникам суден, що застрягли через Ever Given в каналі - виплатять їхні страхові компанії. Тому, яку саме суму буде платити власник контейнеровоза, поки невідомо.

Але якщо сторони підпишуть мирову угоду, то розслідування інциденту може закінчитися вже через тиждень. За даними агентства Reuters, збитки від блокування Суецького каналу можуть досягти мільярда доларів. Точну суму ще підраховують. До уваги беруть не тільки втрати від простою і збоїв в поставках, а й витрати на земснаряди.

Нагадаємо, що Суецький канал повернувся до роботи в штатному режимі після того, як його майже тиждень блокував контейнеровоз Ever Given. Як заявив президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі, «всі питання, пов'язані з аварією, стануть предметом ретельного розслідування технічними фахівцями». Разом з тим він закликав «не поспішати з висновками».