Хорватський автобренд Rimac купить Bugatti у Volkswagen

19:17 17 вересень Київ, Україна

Компанія Volkswagen має намір продати Bugatti хорватському виробнику електричних спорткарів Rimac.

Журналісти Сarmagazine посилаються на джерело в компанії Volkswagen, якій належить Bugatti.



Повідомляється, що керівництво Volkswagen уже схвалило угоду, але ще немає схвалення на продаж від наглядової ради компанії.



Фактично, частина Bugatti буде належати VW Group навіть після ймовірного продажу компанії, - річ в тому, що Porsche, яка також належить концерну VAG, володіє 15,5% акцій Rimac.



У перспективі Porsche планує наростити свою частку в Rimac до 50%. Серед інших відомих інвесторів цього бренду - компанії Hyundai/Kia, Koenigsegg, Jaguar і Magna.



Крім Bugatti, джерела також натякнули на можливий продаж Lamborghini, SEAT, Italdesign і Ducati, якими зараз володіє Volkswagen. Згідно з новим звітом, компанія вже провела переговори з потенційними інвесторами про продаж цих брендів, але угода затяглася через пандемію COVID-19.



Нагадаємо, компанію Rimac заснували у 2009-му і першою її моделлю став Concept One з потужністю 1 088 л. с. і розгоном 0-100 км/год за 2,8 секунди. У Rimac продали всього кілька примірників таких авто.



У 2018-му компанія анонсувала вихід вдосконаленої версії свого електричного спорткара Rimac Concept Two.



Водночас історія бренду Bugatti нараховує понад 110 років, а свій сучасний вигляд компанія отримала у 1998-му, після її покупки концерном Volkswagen.