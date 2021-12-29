Хлібокомбінати та пекарні отримуватимуть дешевший газ

08:32 29 грудень Київ, Україна

Кабінет Міністрів має намір знизити вартість природного газу власного видобутку для українських хлібокомбінатів та пекарень.

Про це йдеться у проєкті урядового документа.

Відповідно до проєкту документа, вартість газу має визначатися щомісяця. Її обчислюватимуть виходячи із середньоарифметичного значення від котирувань бірж, проте не вище 25 тис. грн з 1 тис. куб. м.

Згідно з проєктом, торгова надбавка при постачанні ресурсу із власних свердловин для пекарів має становити не більше одного відсотка.

Тривалість цих обмежень – на період карантину – не довша, ніж до 31 березня 2022 року.