Хлібокомбінати та пекарні отримуватимуть дешевший газ

08:32 29 грудень Київ, Україна

Кабінет Міністрів має намір знизити вартість природного газу власного видобутку для українських хлібокомбінатів та пекарень.



Про це йдеться у проєкті урядового документа.



Відповідно до проєкту документа, вартість газу має визначатися щомісяця. Її обчислюватимуть виходячи із середньоарифметичного значення від котирувань бірж, проте не вище 25 тис. грн з 1 тис. куб. м.



Згідно з проєктом, торгова надбавка при постачанні ресурсу із власних свердловин для пекарів має становити не більше одного відсотка.



Тривалість цих обмежень – на період карантину – не довша, ніж до 31 березня 2022 року.