Хлібокомбінат вартістю 65 мільйонів повернувся в державне майно

14:40 10 серпень Київ, Україна

Комбінат хлібопродуктів в місті Кролевець (Сумська область) був незаконно приватизований 4 роки тому. Тільки в 2020 року прокуратора змогла повернути підприємство у власність держави.

Кролевецький КХП має виробничі площі в 54 000 квадратних метрів і оцінюваний в 65 мільйонів гривень, був дивним чином приватизований в 2016-му році і лише зараз вдалося скасувати держреєстрацію цього підприємства за неназваним акціонерним товариством через судові процеси.

"Дивним" цю приватизацію можна назвати тому, що спочатку Кролевецький КХП входив в загальнодержавний список підприємств, які згідно із законом не підлягали приватизації, і прокуратура повідомляючи про його повернення в держвласність, не повідомляє, як могло статися, що таке підприємство було приватизовано і 4 ри роки перебувало в приватній власності.

Не повідомляється також про покарання (або кримінальному переслідуванні) осіб, які допустили такий незаконний акт і сприяли відчуженню державного майна на користь приватних власників, а також про призначення компенсаційних виплат за використання цього майна