«Хімтекстильмаш» хочуть продати за 1 млн гривень

Фонд майна Чернігівської області проведе третій аукціон з продажу «Хімтекстильмаш». Торги по Чернігівському акціонерному товариству, заплановані 31 березня, планують розпочати з цифри в 1 млн гривень.

У Чернігівському управлінні Фонду держмайна кажуть: перші дві спроби продати підприємство були невдалі - покупці відмовилися від підприємства. І якщо перший покупець хоча б підписав договір, то другий переможець аукціону взагалі відмовився від угоди.

Це сталося нібито через кредиторську заборгованість підприємства в 30 млн гривень. За власними підрахунками покупця - зараз загальна заборгованість більша і становить приблизно 50 млн гривень. Всього на других торгах було 5 потенційних покупців, і вони підняли ціну з 1 до 13 млн гривень. І однією з умов покупки було погашення заборгованості в понад 19 млн гривень і збереження робочих місць з виплатою зарплати працівникам протягом пів року.

Саме борг в 19 млн гривень і міг стати однією з причин відмови, як вважають у Фонді. На підприємстві кажуть про те, що були б і раді заробляти і віддавати борги самостійно, проте завантажені роботою лише на 65%.