У ХДАЕУ вдосконалили переробку с/г відходів

Вітчизняні вчені розробили унікальну методику перероблення сільськогосподарських відходів за участю грибного міцелію, що дозволяє створювати екологічні побутові речі. Вартість таких предметів в десятки разів вища, ніж витрати на їхнє виробництво.
Про це AgroPortal.ua розповіли вчені з кафедри технологій перероблення та зберігання сільськогосподарської продукції Херсонського державного аграрно-економічного університету (ХДАЕУ).
Суть розробленої технології полягає в тому, що сільськогосподарські відходи в спеціально створених умовах зарощують грибним міцелієм гливи. В результаті можна отримати ексклюзивні предмети побуту, такі як меблі, іграшки, вазони тощо. Зараз ці предмети є екологічними, гіпоалергенними, підпадають під товари крафтового виробництва, після вживання легко утилізуються. Виробництво побутових речей за цією технологією є безвідходним. «Грибні» речі можуть бути цікавими для екологічно орієнтованих людей, націлених на сталий розвиток і виробництво.
За його словами, технологія дозволяє використовувати сировину як рослинного, так і тваринного походження. Як рослинні волокнисті матеріали вчені застосували солому озимих культур, зокрема, пшениці.
За словами вчених, подібні технології використовують виробники з Америки і Євросоюзу. В Україні ж досі ніхто цим не займався.
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