У ХДАЕУ вдосконалили переробку с/г відходів

Вітчизняні вчені розробили унікальну методику перероблення сільськогосподарських відходів за участю грибного міцелію, що дозволяє створювати екологічні побутові речі. Вартість таких предметів в десятки разів вища, ніж витрати на їхнє виробництво.

Про це AgroPortal.ua розповіли вчені з кафедри технологій перероблення та зберігання сільськогосподарської продукції Херсонського державного аграрно-економічного університету (ХДАЕУ).

Суть розробленої технології полягає в тому, що сільськогосподарські відходи в спеціально створених умовах зарощують грибним міцелієм гливи. В результаті можна отримати ексклюзивні предмети побуту, такі як меблі, іграшки, вазони тощо. Зараз ці предмети є екологічними, гіпоалергенними, підпадають під товари крафтового виробництва, після вживання легко утилізуються. Виробництво побутових речей за цією технологією є безвідходним. «Грибні» речі можуть бути цікавими для екологічно орієнтованих людей, націлених на сталий розвиток і виробництво.

«Розробкою унікальної технології виготовлення побутових речей за допомогою грибного міцелію і відходів з колегами займаємося з 2018 року. За своєю структурою солом'яні брикети з міцелієм чимось схожі на пінопласт. Першим створеним нами предметом була ваза. Фактично вона складається з соломи, обплетеної грибним міцелієм», - каже кандидат сільськогосподарських наук, доцент ХДАЕУ Максим Левченко.

За його словами, технологія дозволяє використовувати сировину як рослинного, так і тваринного походження. Як рослинні волокнисті матеріали вчені застосували солому озимих культур, зокрема, пшениці.

«Але можна брати солому рису, проса, ячменю і будь-який інший вид сировини, що містить лігнін і целюлозу. Можна використовувати лушпиння соняшнику, бавовнику та ін. Все в хід йде і сировина, яка зазвичай залишається на полях як відходи виробництва. З відходів тваринництва можна додавати пір'я і залишки відходів перероблення шкіри», - розповідає кандидат сільськогосподарських наук, доцент ХДАЕУ Геннадій Каращук.

«Всього з 1 кг відходів можна отримати 1 кг вологомістких речей. Якщо ми беремо 1 кг соломи вологістю 15%, то після її оброблення міцелієм ми отримуємо предмет вагою близько 950 г тієї ж вологості. Після підсушування, звичайно, він стане трохи легшим», - розповідає кандидат сільськогосподарських наук Ігор Чернишов.

За словами вчених, подібні технології використовують виробники з Америки і Євросоюзу. В Україні ж досі ніхто цим не займався.